شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك طارق حامد في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وسلبية المسحة التي خضع لها اللاعب خلال الأيام الماضية.

وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهر الأحد الماضي وجاءت نتيجتها سلبية، ثم خصع لمسحة جديدة أمس أكدت شفاءه من فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيا مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز في الأسبوع الماضي على سموحة بثنائية نظيفة.