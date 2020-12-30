باتشيكو يعد بدلاء الزمالك بالفرصة أمام إنبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجلية. تحدث باتشيكو خلال الجلسة على أهمية استمرار الفوز في لقاءات المقبلة ببطولة الدوري بداية من لقاء إنبي المقرر له السبت المقبل. وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد، وشدد على أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصتهم بشرط الالتزام بتعليمات الجهاز الفني. ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام. والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيا مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز في الأسبوع الماضي على سموحة بثنائية نظيفة.‎ الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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