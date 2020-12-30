شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة وأندية الممتاز يقرران استمرار VAR وإنشاء رابطة الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.

وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين عرض المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.

كما اتفق الحاضرون مع اللجنة الثلاثية في ضرورة التمسك بالاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.