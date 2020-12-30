الزمالك يصرف 10 ملايين و700 ألف جنيه لفرجانى ساسى ويحفظ حقوقه فى اللاعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف نادى الزمالك، اليوم الخميس مبلغ 530 ألف يورو، لصالح لاعب وسط الفريق فرجانى ساسى، تم ايداعها فى فى حسابه البنكى بما يوازى 10 ملايين و700 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى يمثل باقى قيمة مستحقاته عن الموسم الحالى حتى شهر يناير، وبالتالى لم يعد للاعب التونسى إى مستحقات متاخرة لدى التادى الأبيض.
وتلقى فرجانى ساسى اشعار من البنك بتحويل المبلغ لحسابه الخاص، ليغلق ملف التهديد بالرحيل أو شكوى النادى، وبات الزمالك فى مأمن من موقفه تجاه اللاعب، بعد صرف كامل مستحقاته ولم يعد متبقيا له سوى قيمة الست أشهر المقبلة المتممة لعقده مع فريق ميت عقبة.
وبصرف الزمالك كامل مستحقات فرجانى ساسى ، ينتظر مسئولو النادى وفاء اللاعب بعهده بالتوقيع على عقود التجديد بعدما ربط الأمر بالحصول على حقوقه القديمة كاملة، وهو ما سيتم مناقشته خلال الساعات المقبلة.
ياتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير صحفية قطرية، أن نادى الدحيل القطرى اتفق مع وكيل فرجانى ساسى على توقيع اللاعب لصالح النادى مدة ثلاث سنوات مقبلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذكرت صحيفة "العرب"القطرية، إن مسئولي الدحيل توصلوا لإتفاق مع فرجاني ساسى على الانتقال إلى صفوف الفريق بعقد مدته 3 سنوات.
أشارت الصحيفة، إلى أن نادى الدحيل القطري عقد جلسة مع وكيل أعمال فرجاني ساسى نجم وسط الزمالك، للإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالصفقة.
ويكثف الدحيل القطري من مفاوضاته لضم فرجاني ساسي لدعم صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي ستقام فبراير المقبل، آملا فى الوصول إلى اتفاق مع الزمالك لشراء الست أشهر المتبقية فى تعاقده مع النادى الأبيض.
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