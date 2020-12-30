شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد وصول سونيديب للقاهرة لخوض مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين؛ استعدادا لمواجهة الإياب بين الفريقين يوم 5 يناير المقبل ، وأضاف فى تصريحات إعلامية: "سوينديب يصل يوم 1 أو 2 يناير المقبل، حيث ننتظر تأكيدا من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائي لوصوله إلى القاهرة".

وفاز الأهلي على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج لاعب الفريق فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ليستهل الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي.

فيما أكد مدير الكرة بالأهلي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي سوف يخضعون لمسحة طبية اليوم الأربعاء قبل بداية التدريبات الجماعيه؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة القادمة ، ويتخذ الجهاز الفني للأهلي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يعود لقيادة تدريبات الكرة اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس ، وتعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد المدير الفني لقيادة الفريق فنيا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حقق فيها الفريق فوزا عريضا برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.