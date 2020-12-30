شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغادر المستشفى بعد جراحة 20 غرزة عقب إصابته فى لقاء الأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر النجم حسام عاشور، قائد الأهلى السابق ولاعب فريق الاتحاد السكندرى الحالى، المركز الطبى الذى أجرى خلال عملية جراحية فى الوجه وخياطه تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، أمس الثلاثاء، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها بعد اصطدامه مع زميله محمد عطوة، خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى بطولة الدورى الممتاز، مساء الاثنين الماضى، وانتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

ونشر عاشور، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة له داخل السيارة بعد مغادرة المستشفى، وإزالة رباط الرأس، فيما ظهر وضع الأدوات الطبية فوق الجزء الذى تم من خلاله الجراحة، ولم يعلق عاشور، بأى شيء على الصورة.



حسام عاشور

وكان نجم الأهلى السابق وليد صلاح الدين، والحاوى وليد سليمان، حرصا على زيارة حسام عاشور، لاعب القلعة الحمراء السابق والاتحاد السكندرى الحالى، فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية فى الوجه، ونشر وليد صلاح الدين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع وليد سليمان مع عاشور داخل المستشفى، أتبعها بتعليق: "ألف سلامة عليك يا عاشور"، فيما رد عاشور، قائلا: "الله يسلمك يا كينج"، مقدما الشكر لكل من اطمأن عليه، قائلا: "شكرا لكل واحد اتصل أو بعتلى يطمن عليا.. الحمد لله أنا كويس".

وكشف حساب زعيم الثغر، على إنستجرام، أن إصابة عاشور هى جرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف، استلزم عملية جراحية وخياطة تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، متمنين له الشفاء العاجل.

وحقق فريق الأهلى فوزا عريضا على نظيره الاتحاد السكندرى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأهلى والسلام، مساء الاثنين الماضى، المؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ويختتم أكرم توفيق أهداف الأهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.