شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينتظر تأكيد إيداع مستحقاته فى الحساب لإعلان التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الزمالك، فى حل أزمة المستحقات المتأخرة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، والتى كانت سببًا فى تأجيل المفاوضات حول تجديد تعاقد اللاعب، حيث طلب ساسى حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء نجحت فى توفير قيمة المستحقات المتأخرة لفرجانى ساسى، وتم تحويل المبلغ لحساب اللاعب البنكى خلال الساعات الماضية، وينتظر ساسى التأكد من دخول المبلغ فى حسابه الشخصى، قبل وضع الرتوش الأخيرة فى التفاوض حول التجديد والإعلان الرسمى عنه.

فى سياق متصل، قرر مسئولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على فرجاني ساسي بسبب تصرفه قبل مباراة سموحة فى الدوري الممتاز والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة ورفضه خوض عمليات الإحماء مع زملائه داخل الملعب.

وفوجئ الجهاز الفني للزمالك بعد إعلان التشكيل الرسمي لمباراة سموحة، برفض فرجاني ساسي إجراء عملية الإحماء برفقة زملائه البدلاء بعدما قرر البرتغالي باتشيكو عدم تواجده فى التشكيلة الأساسية وهو الموقف الذى آثار استياء مسئولي القلعة البيضاء.

وحاول بعض أفراد الجهاز الفني إقناع فرجاني ساسي بالمشاركة فى عملية الإحماء مع زملائه، لكنه أصر على الرفض وتواجد على مقاعد البدلاء طوال فترة الإحماء، وزاد من الأمور سوء بعد تصوير المشهد كاملا لرفض مشاركة اللاعب التونسي فى الإحماء.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك أن فرجاني ساسي لا يتنازل عن أي حق له لدي النادي ويتمسك بحقوقه كاملة وبالتالي فعليه تقديم كافة واجباته للنادي وتصرفه قبل مباراة سموحة غير مقبول ولا يمكن التهاون معه وتم توقيع عقوبة مناسبة عليه وفقا لما بدر منه.