شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدخل هانى أبو ريدة فى تعيين أحمد مجاهد بالجبلاية؟..رئيس اللجنة الثلاثية يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة وجود أى دور للمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الافريقى والدولى فى تعيينه رئيساً للجبلاية، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الاعلامى محمد شبانه:"أبو ريدة لم يتدخل فى قرار تعيينى بإتحاد الكرة، لن أقول أنه تفاجأ بالقرار عشان مبقاش كذاب ولكنه لم يتدخل".

وتابع أحمد مجاهد:" الفيفا عارفين أحمد مجاهد وطلبوا منى اختيار باقى اعضاء اللجنة وهذا ما حدث، الفيفا صاحبة فكرة تعيينى وسألوا أبو ريدة، مجاهد نازل الانتخابات ولا لأ ولما سألنى قولتله لا مش نازل أنا حاسم القصة دى وأستغرب من قرارى وبلغهم وقرروا تعيينى".

ويضيف أحمد مجاهد:"هانى أبو ريدة لديه خبرة كافية وليس فى حاجة لشخص يمهد له الأرض حتى يعود رئيساً لإتحاد الكرة، وخلال فترة وجودى بإتحاد الكرة سأكون داعم لهانى أبو ريدة فى انتخابات الكاف والفيفا وسوف أسخر كل الإمكانيات لدعمه فهو ممثل مصر ولكن فى حالة خوضه انتخابات الجبلاية سوف أعامله مثل أى مرشح".

تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلة فى ضبط التسلل.