شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا جديدة اليوم لمحمود علاء وعبد السلام وبرنامج تأهيلى لحامد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك محمود علاء ومحمد عبد السلام، لمسحة كورونا جديدة اليوم، الأربعاء، من أجل التوصل لمستجدات إصابتهما بفيرس كورونا، وهل تحولت عينتهم إلى سلبية أم مازالت إيجابية ويستمرون فى العزل المنزلى، ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة غدًا الخميس.

فى الوقت ذاته أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بفريق الزمالك، أن المسحة الثانية التى خضع لها طارق حامد لاعب وسط الفريق جاءت سلبية، ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبى برنامج تأهيل خاص للاعب من أجل تجهيزه، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع زملائه بالفريق.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى، لمواجهة نظيره إنبى يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، وتلقى نادي الزمالك اخطارا رسميًا من اتحاد الكرة، يُفيد بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم الاثنين الماضى، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.

فى المقابل يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق، وخسر لأول مرة فى الموسم الحالى من الزمالك بهدفين.