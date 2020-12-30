شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قرر لاعب الأهلى الرحيل بسبب مهرجان اعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك والأسماعيلي السابق أنه تعرض للظلم خلال تواجده في القلعة الحمراء ، موضحاً أنه دفع فاتورة الظلم في الأهلي لذا رحل دون أن يحصل على فرصته كاملة.

وتابع عبد الله في تصريحات ، سابقة لليوم السابع:" البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي ظلمنى.. روحت للأهلى وكنت أفضل لاعب فى مصر وأساسى مع المنتخب، وعدم المشاركة أفقدنى فرصة المشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2006.

وإسترجع عبد الله أزمته مع جويه ، قائلاً: كنا نلعب أمام بتروجت وقدمت أجمل مباراة فى مشوارى مع الأهلى وكانت يوم الثلاثاء، وخرج جوزيه فى المؤتمر الصحفى يعلن أن محمد عبدالله حجز مكانه الأساسى فى تشكيلة الفريق، ولن يجلس على دكة البدلاء مرة أخرى، وكنا ننتظر مباراة أفريقية «الأحد الذى يليه» فوجدت نفسى خارج القائمة تماماً.

وواصل :أخدت قرار إنى لازم أمشى من الأهلى، وبعد 3 أشهر من الجلوس على الدكة وجدت نفسى أساسياً فى نهائى أفريقيا أمام الصفاقسى، وقال لى جوزيه يومها: سوف تشارك لأنك حريف وسريع، قولتله: سريع فى أفريقيا والدورى لأ.

وتابع : حينما رأيت الفرقة كلها تصعد للأتوبيس للمشاركة فى مهرجان اعتزال هادى خشبة، ووجدت نفسى مستبعداً، تأكدت أن الأمر لا يتعلق بالكورة وبمستواى الفنى لذا قررت الرحيل.