شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أبو العينين شحاته.. أحب الأكل البدوى وأشاهد أفلام الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أبوالعينين شحاتة نجم طلائع الجيش الأسبق والمدير الفنى الحالى للرجاء المطروحى الذى ينافس بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة فى المنزل

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

الأكل البدوى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد فؤاد

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

رونالدو وأشجع ريال مدريد