بره الملعب.. أبو العينين شحاته.. أحب الأكل البدوى وأشاهد أفلام الزعيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أبوالعينين شحاتة نجم طلائع الجيش الأسبق والمدير الفنى الحالى للرجاء المطروحى الذى ينافس بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
الجلوس مع الأسرة فى المنزلهل تحب دخول المطبخ ؟
لاما الأكلة التى تفضلها ؟
الأكل البدوىمن نجمك المفضل من الممثلين ؟
عادل إماممن مطربك المفضل ؟
محمد فؤادبتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوالمن لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟
رونالدو وأشجع ريال مدريد
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