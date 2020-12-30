شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الحديث عن المخدرات أسهل من انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن الحديث عن المخدرات أسهل من الحديث عن انتخابات الجبلاية، مؤكداً أنه لا يتجاهل اللجنة الاوليمبية وإنما يناقشها فقط فيما يعد دورها دون زيادة، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الاعلامى محمد شبانه :" ممكن نتكلم عن المخدرات أسهل من الحديث عن الانتخابات الأيام دى، ورغم ذلك هناك تنسيق دائم مع وزير الرياضة للخروج من المشهد بصورة لائقة بالدولة المصرية".

ويضيف أحمد مجاهد:"ننتظر وصول رد مجلس الوزراء فى غضون أيام قليلة ، وأتعرض للهجوم بإستمرار ومقدر ذلك ولم أغضب فهناك بعض الزملاء السابقين مكنش ليهم دور سابق معانا وطبيعى يهاجمونى وسعيد بذلك ، لان اتحاد الكرة ظل فترة طويلة بدون هجوم وهذه غير عادته تماماً ، ومع عودتى ضاع جمود وصمت الجميع مع اتحاد الكرة".

وتابع أحمد مجاهد:" أتمنى أن تجرى الانتخابات حتى أكون قد نجحت مع الفيفا ويظل موروث الثقة بينا فلقد كلفونى بمهمة فى وقت محدد وأتمنى أنجازها حتى لا أتهم أنى أفتش عن مصالح خاصة ، ولو طلب منى الفيفا استكمال الفترة لحين اجراء انتخابات بالطبع سأوافق".

وعن اللجنة الاوليمبية قال أحمد مجاهد :" لا أتجاهل اللجنة الاوليمبية لكنى أحدثهم فى الامور التى تخصهم ، وهم ليس لهم علاقة بالانتخابات ودورهم بالنسبالى فنى ، وقررت مخاطبتهم للتعرف على الاجراءات الاحترازية التى يعدونها للمنتخب الاوليمبى الذى سوف يشارك فى أوليمبياد طوكيو وموقف البعثة واجراءات سلامتها ، لكن أى شىء فى الاتحاد لن أشرك فيه جهات غير مختصة ، اما مايخص الاجراءات الادارية والرقابية فبالطبع أهلا وسهلا بالكل".

تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلة فى ضبط التسلل.