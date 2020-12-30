شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ممثلى الأهلى الزمالك إلى اتحاد الكرة لحضور اجتماع تحديد مصير الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ممثلو عدد من الأندية إلى مقر اتحاد الكرة مع رؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة عدد من الملفات وأبرزها ملف تقنية الفيديو " VAR"، وجاء فى المقدمة أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة في نادي الزمالك، ممثلا عن القلعة البيضاء، وتبعه كلا من طارق قنديل ومحمد مرجان وزيزو ممثلين عن الأهلي وبيراميدز في اجتماع اتحاد الكرة .

وتعرض اللجنة الثلاثية على الأندية خلال الاجتماع تحمل جزءا من تكاليف تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، خاصة وأن اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى كانت قد قررت تحمل الجبلاية تكلفة تطبيق التقنية كاملة بعد رفض الأندية، وفى حالة رفض الأندية تحمل جزءا من التكاليف سيتم مناقشة إلغاء التقنية فى الدورى المصرى خاصة وأن الشركة المسئولة طلبت سداد مستحقاتها عن تطبيق التقنية فى الأسابيع التى مرت من عمر الدورى والتى تقدر بأكثر من 200 ألف دولار.

اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة كانت توصلت لاتفاق مع الشركة الإسبانية، على تطبيق الفار فى مصرى لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها. ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.



















































