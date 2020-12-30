شكرا لقرائتكم خبر عن عطية صابر : أنا تحت أمر الإسماعيلى واللاعبون على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عطية صابر مدرب الإسماعيلى والذى تم تصعيده لصفوف لجهاز الفريق الأول تحت قيادة محمد وهبة، أنه دائما تحت أمر النادى الإسماعيلى ، يعمل فى أى مكان يحتاجه فيه النادى ويبذل قصارى جهد من أجل رد جميل قلعة الدراويش ، وتواجد عطية صابر فى مواجهة أمس وكان احد المساهمين فى انتصار الفريق على أسوان بثنائية لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدورى المحلى.

وبسؤاله عن المباراة أجاب احد نجوم الدراويش المتوجين بآخر لقب دورى نسخة 2002 :”اللاعبون كانو على قدر المسئولية، أود أن أشكرهم كثيرا على روحهم القتالية وسعيهم للفوز لذلك توج مجهودهم بالثلاث نقاط”.

وأنهى عطية صابر :”الجدول مزدحم ، يجب إغلاق تلك الصفحة سريعا والاستعداد بالشكل الأمثل لمباراة المقاصة ثم المواجهة المرتقبة أمام الرجاء فى نصف نهائى كأس البطولة العربية”.

ويعقد، اليوم الأربعاء، محمد وهبة المدرب العام للنادى الإسماعيلى، اجتماعا مع مجلس إدارة الدراويش، برئاسة إبراهيم عثمان، للاتفاق على الخطوط العريضة لتوليه مهمة تدريب الفريق الأصفر، وتشكيل جهازه المعاون بغية الإعلان عن تنصيبه مديراً فنياً للإسماعيلى لنهاية الموسم، ففى مفاجأة من العيار الثقيل علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أخطر الأرجنتينى جاموندى المدير الفنى السابق لفريق الوداد البيضاوى المغربى بالتراجع عن قرار إسناد مهمة تدريب الدراويش له قبل حضوره للقاهرة لتوقيع العقود، وتم الاستقرار على تعيين محمد وهبة مدير فنيا للدراويش بعد تألقه فى قيادة الفريق الأصفر، وتمكنه من حصد أربع نقاط فى مباراتين بالتعادل السلبى مع البنك الأهلى ثم الفوز على أسوان بهدفين دون رد.