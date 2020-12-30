بتروجت يعلن رسميا إقالة علاء عبد العال وتكليف ياسر رجب بقيادة الفريق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي بتروجت الاستغناء عن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علاء عبد العال، وذلك نظرا لعدم تحقيق أهداف واستراتيجيات المجلس، وجاء ذلك بعد النتائج السلبيه المتتالية وصول الفريق للمركز السادس فى جدول القسم الثاني بعد 5 تعادلات.

وقرر مجلس ادارة نادي بتروجت تكليف ياسر رجب بقيادة الفريق وتشكيل جهازه المعاون في المرحلة القادمة.

وأكد مجلس الادارة استمرار كامل دعمه للجهاز والفريق واللاعبين لتحقيق حلم الصعود.

وذكر ”الخليج 365” بالأمس، وجود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، لتوجيه الشكر لعلاء عبدالعال، المدير الفنى للفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق البترولي في القسم الثاني خلال الفترة الماضية، حيث تعادل الفريق مع علاء عبد العال فى خمس مباريات، وتحقيق الفوز فى مباراة واحدة.

وكان بتروجت فاز على كوكاكولا فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتعادل فى خمس مباريات متتالية أمام السكة الحديد سلبيا بدون أهداف، والترسانة، وطنطا بنفس النتيجة، ثم المريخ إيجابيا بهدف لكل منهما، وأخيرا منتخب السويس بدون أهداف.