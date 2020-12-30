تعرف على تشكيل الجونة والمقاصة لمباراة الجولة الخامسة بالدوري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي ورجب عمران

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمد عادل "أمو".

وأعلن رضا شحاته المدير الفنى للجونة تشكيل لاعبيه لمواجهة المقاصة كالتالى :" إسلام طارق ومحمد الحبيب يكن ومحمود الجزار ولؤى وائل ووجوزيف ونجويم ونور السيد وسيرجى أكا وإسلام رشدى وعمرو عبد الفتاح واسلام عبد النعيم ووالتر بواليا".

ويحتل الجونة المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

وألتقى الجونة ومصر المقاصة فى 16 لقاء قبل صدام الليلة فاز الجونة فى 5 مواجهات وفاز المقاصة فى مباراتين وانتهت تسعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين.

وانتهت أخر مباراة جمعت الجونة ومصر المقاصة بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله محمد إبراهيم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الاخيرة فى 18 اغسطس 2020 على استاد الجبل الاخضر.