رسميا .. هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر "صور"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلم المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، المقر الجديد للاتحاد، من وزارة الشباب و الرياضة بالصالة المغطاه الجديدة بمدينة 6 أكتوبر ليكون صرح رياضى عملاق يضاف إلى انجازات أبناء كرة اليد المصرية.

وعلى الفور تم نقل إدارة اتحاد كرة اليد، بكافة الإدارات والاختصاصات المختلفة و جميع العاملين إلى المقر الجديد ويتم العمل الآن من داخله، ويحسب هذا الانجاز لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد حيث بجانب الطفرة الكبيرة المنتظر حدوثها على مستوى تدريبات جميع المنتخبات داخل هذا الصرح الرياضى العملاق بما يضمه من صالة تدريب وصالة رئيسية ونادى صحى على أعلى مستوى وفندق ومطعم و مقر لأكاديمية الاتحاد الافريقى لكرة اليد و مكتب الاتحاد الدولى لكرة اليد.



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (1)



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (2)



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (3)



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (4)



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (5)



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (6)



هشام نصر يستلم من وزارة الرياضة المقر الجديد لاتحاد اليد بأكتوبر (7)

فى سياق آخر، كشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أن هناك اتصالات قوية من أجل اللعب مع المنتخب البرازيلي كتجربة أخيرة لمنتخبنا قبل انطلاق منافسات المونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021.

وأوضح السيد أن هناك اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي علي وصول منتخب السامبا مبكرا للقاهرة ومواجهة الفراعنة يوم 9 يناير بعد مواجهتي اليابان المقرر لهما 5 و 7 من الشهر نفسه والتي يستعد لهما الان منتخبنا في معسكر مغلق بالصالة المغطاه باستاد القاهرة بقيادة مدربه الأسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدربه في اوروبا ومعه مجدي ابو المجد مدرب عام.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.