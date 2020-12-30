شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن التجديد لساسى وأوباما بعد مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب مسئولو نادى الزمالك من إنهاء أحد أهم الملفات المتعلقة بفريق الكرة الأول، والخاصة بتجديد عقود بعض اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ويعدون من العناصر الأساسية بالفريق على رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى ويوسف أوباما.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، إن الإدارة الحالية بالنادى نجحت فى توفير مستحقات فرجانى ساسى المتأخرة، وكذلك مقدم التعاقد مع اللاعب، فضلاً عن منح يوسف أوباما شيكًا بمقدم تعاقده، الأمر الذى يجعل الانتهاء من التجديد معهم على بعد خطوات، خاصة وإن الأزمة كانت تكمن فى الأمور المادية فقط، فى ظل ترحيب اللاعبان بالاستمرار مع الفريق الأبيض.

أضاف المصدر، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من ملف التجديد لفرجانى ساسى ويوسف أوباما عقب التدريب الجماعى للفريق الذى سيقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبى يوم السبت المقبل، على ستاد بتروسبورت، خاصة وإن اللاعبان سيحق لهم التوقيع لأى نادٍ مع حلول شهر يناير المقبل.

واستقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، على تشكيل لجنة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي، حيث قررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود والتعاقدات وأي أمر يخص لاعبي فريق الكرة.

ويأتي هذا القرار، فى إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة.