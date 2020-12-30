شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي هدفه التتويج بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى سعادته بانتصار فريقه على أسوان فى خامس جولات مسابقة الدورى الممتاز، وقال المهاجم التونسي فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش: “سعيد للغاية بعد سلبية المسحة وتسجيلى هدف أسهم فى إنتصار فريقى لأول مرة هذا الموسم”.

واستكمل:”هناك تركيز ورغبة في مواصلة الانتصارات والذى سيدفعنا للتألق وهذا ما سيظهر خلال المباريات المقبلة اعتبارا من مواجهة المقاصة”، واختتم حديثه قائلا :”هدفنا التتويج بكأس البطولة العربية بعد عبور عقبة الرجاء والوصول للنهائى بغرض تشريف الكرة المصرية”.

وحصد الإسماعيلى أول انتصار على الصعيد المحلي هذا الموسم على حساب أسوان بثنائية فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصري الممتاز.

ويعقد، اليوم الأربعاء، محمد وهبة المدرب العام للنادى الإسماعيلى، اجتماعا مع مجلس إدارة الدراويش، برئاسة إبراهيم عثمان، للاتفاق على الخطوط العريضة لتوليه مهمة تدريب الفريق الأصفر، وتشكيل جهازه المعاون بغية الإعلان عن تنصيبه مديراً فنياً للإسماعيلى لنهاية الموسم، ففى مفاجأة من العيار الثقيل علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أخطر الأرجنتينى جاموندى المدير الفنى السابق لفريق الوداد البيضاوى المغربى بالتراجع عن قرار إسناد مهمة تدريب الدراويش له قبل حضوره للقاهرة لتوقيع العقود، وتم الاستقرار على تعيين محمد وهبة مدير فنيا للدراويش بعد تألقه فى قيادة الفريق الأصفر، وتمكنه من حصد أربع نقاط فى مباراتين بالتعادل السلبى مع البنك الأهلى ثم الفوز على أسوان بهدفين دون رد.