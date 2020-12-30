شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. وزارة الرياضة تعلن رسميا العضو الثالث بلجنة إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للإعلان عن تعيين اللواء المستشار سامى نوح صبحى ميترى كعضو ثالث فى اللجنة المعينة المكلفة بإدارة شئون النادي.

جاء بيان وزارة الرياضة تأكيدا لـ"الخليج 365" بعد نشر خبر استقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تعيين المستشار سامى صبحى عضوا فى اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، ليكتمل عدد أعضاء اللجنة الثلاثية، بعد رحيل المستشار أحمد البكرى، الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليتولى صبحى مهام مدير الصندوق بالقلعة البيضاء ، وهوالذى سبق له العمل مستشارا بوزارة البيئة وتقلد العديد من المناصب الإدارية المختلفة.



خبر الخليج 365 أمس

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:-

صدر قرار الشباب والرياضة بتعيين اللواء المستشار سامي صبحي كعضو ثالث في اللجنة المعينة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك فى ضوء لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك .. وينضم العضو الثالث للجنة للقيام بمهامه مع كل من اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، وتعمل اللجنة على إدارة شئون نادى الزمالك خلال الفترة الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، تولى المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئاسة نادى الزمالك في الوقت الحالى وتعيين عضو جديد في اللجنة بعد رحيل المستشار أحمد البكرى قبل الاستقرار على المستشار سامى صبحى، وعقد وزير الرياضة جلسة أمس مع المستشار سامى صبحى، قبل انضمامه للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك.

فى سياق آخر، وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، منذ أيام إطلاق اسم الراحل المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة السابق، على إحدى قاعات المبنى الاجتماعى بالنادي، تقديرا لدوره كأحد أبناء النادى المخلصين الذى لم يأل جهدًا فى دعمه ومؤازرته طوال حياته، حيث توفى الخميس الماضى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادى الزمالك.