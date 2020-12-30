شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف سبب هجوم شوبير ومصير البدرى وغريب وتوقيت تغير اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة أسباب الهجوم عليه من الاعلامى أحمد شوبير، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الاعلامى محمد شبانه : "أحمد مجاهد محسوب على الاقاليم فهو إبن من إبناء إتحاد الكرة ولست محسوب على الاهلى والزمالك ، وشرف ليا انى اشتغلت مع عظماء الجبلاية وتأثرت بيهم وعلى رأسهم محمد السياجى".

ويضيف مجاهد:"تعلمت من رؤساء الجبلاية كثيراً فلقد تعلمت من الدهشورى حرب الصرامة وحب اتحاد الكرة ومن سمير زاهر تفضيل المنتخب الاول وأن الرئيس يكون "أسطى" بين الكل ، بينما يعد هانى أبوريدة خليط بين الدهشورى حرب وسمير زاهر".

وعن هجوم شوبير قال أحمد مجاهد:" مفيش مشكلة بينى وبين شوبير منذ تزاملنا فى المجلس الاخير بالجبلاية ، ولكن ظنى أن شوبير كان عائد للمجلس وقتها بعد عشرة سنوات غياب عن اتحاد الكرة وكان متصور أن يتلقى نفس التعامل الذى يلقاه المهندس هانى أبوريدة ووجد العكس".

ويضيف مجاهد:"محمد شوبير نجل شوبير عملت معه فى البطولة الأفريقية وهو ولد رائع ونابغ بمعنى الكلمة وينتظره مستقبل إدارى كبير، اما شوبير فمن حقه ينتقد براحته، قد تكون اللجنة السابقة تستعين برأيه فى بعض الأمور لكن اللجنة الحالية لا تستعين به فلذلك يشعر ببعض الغصب، بس أنا متعود على كده ولو محصلش هجوم عليا هحس أنى فى حاجة غلط".

وتابع أحمد مجاهد:"سوف نعلن نتائج لجنة تقصى الحقائق الخاص بمنتخب الشباب وهعرضه للرأى العام ثم نتخذ القرارات اللازمة ، وطوال الفترة الماضية لم أتدخل فى أى شىء حتى التقرير محاولتش أقراه ولم اتحدث مع ربيع ياسين فقط اتصلت بيه للإطمئنان على صحته ولم نتحدث فى شىء".

وعن المنتخبات قال رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة :" أول مكالمة عملتها بعد تعيينى رئيساً لإتحاد الكرة هى الاتصال بعمرو الجناينى رئيس اللجنة السابقة ثم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى ثم حسام البدري وسوف أجتمع معه أول الشهر المقبل وكل طلباته ستكون مجابة واجتمعت مع شوقى غريب أيضاً".

ويضيف أحمد مجاهد :"قبل إعلان جدول الاسابيع النهائية لبطولة الدوري سوف نعرف طلبات البدرى وشوقى غريب حتى ننفذها بهدف تذليل عقبات المنتخبات فهى كريمة الجبلاية ، وبالطبع البدرى وغريب مكلمين فى مهمتهم ولانية للتحدث فى هذا الشأن".

وأردف مجاهد:" تعيين محمود جابر ومؤمن سليمان جاء وفقاً لشروط وهى العمل فى الدوري الممتاز واللعب لمنتخبات الناشئين ونتمنى نجاحهم الفترة المقبلة".

وأتم مجاهد:" كان من حقى خوض انتخابات المقبلة ولكنى رفضت وأتمنى من المجلس الجديد أن يعيد صياغة اللائحة بحيث نضمن ظهور وجوه جديدة دون عوائق".

على صعيد مختلف، قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إلغاء شعار الدورى الجديد الذى تم اعلانه قبل انطلاق الدورى الحالى وتحديدا فى حفل سحب القرعة، بداعى أن هذا الأمر قرار الأندية وليس اتحاد الكرة على أن تقوم رابطة الأندية المحترفة باتخاذ قرار نهائى بشأن هذا الأمر سواء بتعديل الشعار أو استمرار القديم بعد تشكيلها الأسبوع المقبل.