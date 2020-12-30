قرعة جديدة لدوري الكرة النسائية وإعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دوري الكرة النسائية من جديد بنظام المجموعة الواحدة من دورين على أن ينطلق الأسبوع الأول يوم السبت المقبل ، وتعد هذه المرة الثانية التى تجرى فيها القرعة بعد قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباريات دورى الكرة النسائية، التى كان مقررا انطلاقها أمس الثلاثاء، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة للاجتماع فى الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء لإعادة القرعة.
يأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة الثلاثية إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية، على أن يتولى محمد كمال المهمة الفنية للمنتخب الوطني الأول للسيدات، و تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للشابات، على أن يتولى محمد محسد المهمة الفنية للناشئات.
كما قررت اللجنة تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.
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