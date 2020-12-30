شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة جديدة لدوري الكرة النسائية وإعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دوري الكرة النسائية من جديد بنظام المجموعة الواحدة من دورين على أن ينطلق الأسبوع الأول يوم السبت المقبل ، وتعد هذه المرة الثانية التى تجرى فيها القرعة بعد قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباريات دورى الكرة النسائية، التى كان مقررا انطلاقها أمس الثلاثاء، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة للاجتماع فى الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء لإعادة القرعة.

وأجرى اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم الكروى الجديد، يوم 13 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية سابقا، ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، ومشاركة 15 فريقا، على أن يقام الدورى على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دورى من دور واحد، ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة لدورى السوبر، الذى يقام من دورين لتحديد الفريق البطل، ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية على مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثانى.

يأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة الثلاثية إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية، على أن يتولى محمد كمال المهمة الفنية للمنتخب الوطني الأول للسيدات، و تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للشابات، على أن يتولى محمد محسد المهمة الفنية للناشئات.

كما قررت اللجنة تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.