شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكل لجنة رباعية لمتابعة ملفات التجديد والتعاقدات وشئون اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، على تشكيل لجنة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي، حيث قررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود والتعاقدات و أي أمر يخص لاعبي فريق الكرة.

ويأتي هذا القرار، فى إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة.

وهناك العديد من الملفات الخاصة بتجديد عقود اللاعبين مازالت مطروحة على طاولة إدارة نادى الزمالك، يأتى فى مقدمتها تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، ويوسف أوباما، وملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الذى تلقى عرضًا من نادى سانت أتيان الفرنسى.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا مع وفد من نادى سانت أتيان اليوم، الأربعاء، لمناقشة عرض شراء المهاجم الشاب مصطفى محمد، لاسيما وإن الفريق الفرنسى متمسكًا بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلاً عن رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى من بوابة سانت أتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، إنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة التنفيذية والفنية مع وفد النادى الفرنسى، لمناقشة العرض المقدم لشراء مصطفى محمد، لافتًا إلى إنه من المنتظر أن يعرض وفد سانت أتيان زيادة المقابل المادى للصفقة بشكل رسمى، بعدما تم إخطار مسئولو الزمالك بشكل شفوى بزيادة قيمة العرض لـ 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف، وهو العرض الذى لم يصل إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى حتى الأن.

تابع المصدر حديثه، مؤكدًا إن الزمالك مازال متمسكًا باستمرار مصطفى محمد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى بالموافقة على رحيله فى انتقالات يناير المقبل، خاصة وإن اللاعب يعد من الركائز الأساسية بالفريق، والعرض المقدم من النادى الفرنسى ضعيف من الناحية المادية، مشيرًا إلى إنه سيتم مناقشة الأمر مع وفد سانت أتيان وفى حالة زيادة المقابل المادى المعروض فى الصفقة سيتم دراسة الأمر من منظور أخر، وقد يتم الموافقة على احتراف اللاعب، خاصة وإنها رغبة مصطفى محمد.