شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: عروض احتراف مصطفى محمد ليست رسمية وكلها شفوية من وكيل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أنه رفع توصية للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برفض احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق ، وقال أشرف قاسم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مينفعش نسيب مصطفى محمد بدون وجود بديل قوى للاعب فى الفريق ، ونبحث عن مصلحة النادى مثلما يبحث مصطفى محمد عن مصلحته أيضاً".

ويضيف أشرف قاسم :" الاحتراف حق مشروع لمصطفى محمد لكن أنا ضد احترافه فى الوقت الحالى، وباتشيكو رافض أيضاً رحيله ورفعت توصية لإدارة النادى بحكم منصبى برفض رحيل اللاعب خاصة أن النادى لايتوافر فيه مهاجم بديل للاعب ، بالاضافة لعدم تلقينا عرض رسمى للتعاقد مع مصطفى محمد ، هى مجرد عروض شفهية من وكيل أعمال اللاعب".

وأختتم" هل من المنطق أن نقوم ببيع اللاعب وأن اللاعب البديل غير متواجد، وتحدثنا مع اللاعب أن يكون الرحيل في نهاية الموسم ولكن اللاعب غير راضي بهذا الأمر، وأنصحة بأن يؤجل الاحتراف لما بعد الأولمبياد وستكون طموحاتة كبيرة بعد الأولمبياد وأنه أحبه جدا ولكن نريد أن يركز في مصلحة النادي قبل مصلحته".

ويحضر اليوم، الأربعاء، وفد من نادى سانت إتيان الفرنسى، من أجل عقد جلسة مع مسئولى نادى الزمالك بمقر النادى بميت عقبة، لمناقشة عرض شراء المهاجم الشاب مصطفى محمد، لاسيما وإن الفريق الفرنسى متمسكًا بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلاً عن رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى من بوابة سانت أتيان الفرنسى

وترغب العديد من الأندية الأوروبية، الحصول على خدمات مهاجم الزمالك، مثل جالطة سراى وفناربخشة من تركيا، سانت إتيان ونانت الفرنسيان وسبورتنج براجا البرتغالى.