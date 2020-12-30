شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحات فيروس كورونا لـ 9 لاعبين بمنتخب الشباب وسلبية 5 عينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثبتت نتائج مسحات فيروس كورونا التي أجراها لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2001 سلبية 5 حالات وهم إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال و عبد اللطيف أبو السعود وعادل محفوظ مدير المنتخب من إجمالى عدد العينات والبالغ عددها 19 عينة.

بينما جاءت نتيجة مسحات 9 لاعبين إيجابية وهم : عبد الرحمن أحمد ، وحازم هانى ، وإبراهيم عادل، وزياد محمد فرج، ومحمود صابر، وياسين السيد، وأسامة فيصل، كريم محمد، ومينا سامح.

بينما تم إجراء إعادة مسحات 5 عينات لكلا من : السيد محمد عطية، وعبد الغنى محمد، وزياد محمد كمال، وحسام أشرف، وعلاء سعيد.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطنى للشباب على الوجه الأمثل فى البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق على النحو التالي: حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.