شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالعينين: 540 متطوع في بطولة العالم لليد ومرافقين لكل منتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تضع لجنة المتطوعين بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال لمساتها الأخيرة قبل افتتاح البطولة يوم 13 يناير المقبل.

وقال الدكتور شريف أبوالعينين، رئيس لجنة المتطوعين، للموقع الرسمي للبطولة:«إن عدد المتطوعين بالبطولة وصل إلى 540 متطوع، وتم تخصيص ثنائي من المرافقين لكل منتخب، ليكون إجمالي عدد مرافقي المنتخبات 64 متطوع، بجانب عشرة احتياطيين».

وأضاف:«تنقسم لجنة المتطوعين إلى قسمين، الأول خاص بمرافقي المنتخبات، والثاني تم توزيعه على باقي لجان البطولة ليعاونوا لجنة التسويق ولجنة الإعلام واللجنة الطبية ولجنة الانتقالات والاستقبال في المطار ولجنة الأمن وتوجيه الجماهير في المدرجات ولجنة المسابقات».

واستكمل :«لأول مرة في أي بطولة يجبد المتطوعون 12 لغة، إذ حاولنا تغطية كل لغات المنتخبات المشاركة، ويتدرب المتطوعون منذ أكثر من شهرين استعدادًا للمونديال، وتتم التدريبات كل أسبوع في الصالات المستضيفة للبطولة»

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.