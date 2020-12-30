شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة طارق حامد الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد، لاعب وسط الفريق، ليتأكد شفاؤه من فيروس كورونا.
وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهرت سلبيتها، ظهر الأحد الماضي، قبل أن يخضع لمسحة جديدة، أمس، أكدت شفاءه من فيروس كورونا.
وينتظم اللاعب، في تدريبات فريقه، اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيخضعان لمسحة كورونا، اليوم، على أن تظهر نتيجة المسحتين غدًا الخميس.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
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