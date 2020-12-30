بيكلي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي ورجب عمران
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل «ميسي» ومحمد عادل «أمو».
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