شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد وعبدالله مجدي ورجب عمران

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل «ميسي» ومحمد عادل «أمو».