شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة اتحاد شمال أفريقيا للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جرت، اليوم الأربعاء، قرعة بطولة اتحاد شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين (تحت 17 عاما)، التي تستضيفها المغرب 2021.

وتنظم البطولة بالتعاون بين اتحاد شمال أفريقيا، والاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتقام بطولة شمال أفريقيا بين 18 و24 يناير المقبل، بمشاركة منتخبات: تونس، الجزائر، وليبيا.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:

- يوم 18 يناير 2021: الجزائر– ليبيا.

- يوم 21 يناير 2021: تونس– ليبيا.

- يوم 24 يناير 2021: الجزائر– تونس.

وتقام مباريات البطولة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، على أن يتأهل صاحب المرتبة الأولى فقط إلى النهائيات الأفريقية.