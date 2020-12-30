شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر للاعبى منتخب اليد: أنتم سر نجاح المونديال.. وننتظر منكم الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد على زيارة المنتخب خلال معسكره المغلق باستاد القاهرة، استعدادا للمونديال المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل.

اجتمع نصر مع لاعبيه في معسكرهم، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة، وقال لنجوم المنتخب نصا: أنتم الفرحة الحقيقية للمونديال، أتمني أن تكونوا سر السعادة، لو نجحتم نجحنا جميعا و«المسؤولية الأكبر عليكم، أثق بكم ثقة كبيرة وأعلم أنكم على قدر هذه الثقة، شرفتونا في كل مكان وفي كل بطولة شاركتم فيها، لكن الوضع هذه المرة مختلف، نحن نلعب بطولة العالم في مصر».

كما حرص نصر، بعد الاجتماع العام، على لقاء كباتن المنتخب أحمد الأحمر وممدوح هاشم وعلي زين وشكرهم على دورهم القيادي، وطالبهم بمواصلة تجهيز زملائهم نفسيا، خاصة صغار السن للمنافسات الشرسة.

كما اجتمع بالجهاز الفني، وكان في استقباله كابتن مؤمن صفا، أمين الصندوق، والذي يقيم مع المنتخب في الوقت الحالي لتلبية كل طلباته واطمأن منه على الوضع وناقشا آخر المستجدات فيما يخص تفاصيل الفريق والاستعدادات.