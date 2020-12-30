شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة تشكيل أجهزة منتخبات الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:

•محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول

•أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات

•محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات

على أن تستكمل تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.