شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يأوي 16 عائلة بعد زلزال كرواتيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ساعد نجم ليفربول السابق ديجان لوفرين، مدافع زينيت بطرسبورج حالياً، في إيواء 16 عائلة تضررت بالزلزالين اللذين ضربا العاصمة الكرواتية وضواحيها مؤخراً في فندقه في نوفاليا على جزيرة «باج». ونشر لوفرين رسالة على حسابه فور وقوع الزلزال الثاني الثلاثاء في بيترينا 28 ميلاً جنوب شرق العاصمة زغرب والتي تقطنها 25 ألف نسمة.

وأطلق لوفرين على فندقه اسم طفليه «جوسيب وايلينا» ووصفه في 2018 وقال: «لا يوجد الكثير من الفنادق في الجزيرة، هذا الفندق مختلف وفريد من نوعه»، وأشارت التقارير إلى تهدم مبان أثرية وانهيار السقوف وواجهات المباني بل انهيار مبان بأكملها على الأرض الثلاثاء بسبب الزلزال(6.3 درجة على مقياس ريختر) بعد زلزال أول ضرب نفس المنطقة يوم الاثنين (5.2 ). وعلق مسؤول في بيترينا: «وسط المدينة لم يعد له وجود، توفيت فتاة والكثير ما زالوا تحت الأنقاض وهناك 20 مصاباً» فيما قالت وكالة الأنباء الكرواتية «هينا»: إن 12 بلداً شعرت بزلزال كرواتيا.