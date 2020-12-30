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ختام ناجح لمعسكر نخبة آسيا للشطرنج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج معسكراته التدريبية لعام 2020 والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال تطبيق «زووم»،وكان آخر معسكر تدريبي مخصص للفتيات النخبة تحت 14 سنة من ممثلي أعضاء دول القارة الآسيوية والآسيويات الفائزات ببطولات العالم، وقد شهدت الدورة التي استغرقت أسبوعين حضوراً لافتاً من أفضل لاعبات القارة.

وأعرب هشام الطاهر الأمين العام عن فخر واعتزاز الاتحاد بالنتائج المميزة التي يحققها أبناء القارة على الصعيد العالمي مثمنا دور الاتحادات الوطنية، وشكر فريق العمل الذي أشرف على نجاح المعسكر وخاصة المهندس سامي السفاريني مدير المشروع ورئيس الشؤون الفنية بالاتحاد ورزان الشعيبي التي قدمت الدعم الفني.

من جانبها أشادت الخه كاديموفا أمين عام لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للشطرنج بمبادرات الاتحاد الآسيوي التي تميزت بالابداع والتنوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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