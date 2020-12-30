شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يتواصل مع متابعيه بصورة الأولاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام (45 عاماً) صورة على حسابه مع ابنيه بروكلين(21 عاماً) وكروز (15 عاماً) في ريف كوتسوولدز حيث منزل العائلة وكتب تحتها «ذا بويز» (الأولاد ).

ويثمن بيكهام الوقت الذي يمضيه مع عائلته خصوصاً بعد جائحة كورونا التي أجبرت العائلة على الإقامة في منزلها الريفي بعيداً عن الحجر المنزلي الذي يضرب مدن البلاد حالياً، ويبدو أن الفيروس عاد بالفائدة على نجم إنجلترا واليونايتد وريال مدريد وجالاكسي السابق. وعلق المشجعون على الصورة وقال أحدهم: «بروكلين يودع أيام المراهقة» في إشارة لترك صبغ الشعر و«كروز يستقبلها» بسبب صبغ شعره مثل والده أيام شبابه.

