يتبقى الإعلان الرسمي.. الدحيل القطري يُنهي اتفاقه مع فرجاني ساسي

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الدحيل القطري أنهى اتفاقه مع الدولي التونسي ونجم نادي الزمالك فرجاني ساسي للانضمام إليه خلال موسم الانتقالات الشتوية.

ونقل موقع "جول" عن صحيفة "العرب" القطرية، أن نادي الدحيل أتم اتفاقه مع وكيل فرجاني ساسي على انضمام الدولي التونسي لمدة 3 سنوات.

وكانت وسائل إعلامية قد أفادت بأن نادي الزمالك قرر بيع الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "مبتدا" أن لجنة الكرة بنادي الزمالك منحت الضوء الأخضر لمجلس الإدارة للموافقة على بيع ساسي خلال فترة الانتقالات لأعلى سعر.

وأضاف الموقع أن الزمالك قرر الموافقة على بيع فرجانى ساسي ومحاولة تحقيق أي مكسب مادي من بيعه بالوقت الحالي، في ظل اهتمام أكثر من فريق خليجي بالحصول على خدماته.

وأشار إلى أن مفاوضات التجديد بين الزمالك وفرجانى ساسي قد تعطلت مؤخراً بسبب الاختلاف الكبير في بنود التعاقد، لافتاً إلى أن لجنة الكرة ترى أن طلبات ساسي المادية لا تتناسب مع القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

ولفت الموقع إلى أن هناك استياء كبير داخل لجنة الكرة، بسبب إصرار اللاعب على رفع مطالبه المادية بشكل كبير، حيث طلب في البداية الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو للتجديد بالموسم، قبل أن يرفع مطالبه المادية بعد ذلك بأيام قليلة إلى 2 مليون و600 ألف يورو بالموسم.

والأحد الماضي، ذكرت صحيفة "العرب" القطرية، أن إدارة نادي الدحيل قد تواصلت مع وكيل فرجاني ساسي من أجل إتمام المفاوضات لضمه في الميركاتو الشتوي.

وقالت الصحيفة إن ساسي دخل على خط الدحيل من أجل انضمامه في الميركاتو الشتوي، حيث تمت اتصالات خلال الساعات الماضية بين وكيل اللاعب والدحيل من أجل الانتهاء من مفاوضات ضم اللاعب.

وأضافت أن نادي الدحيل يسعى خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع أكثر من لاعب محترف جديد لتدعيم صفوفه، قبل مونديال الأندية المقرر له فبراير المقبل.

وقدم الدولي التونسي مستويات متميزة رفقة الزمالك على مدار العامين الماضيين، ومنذ انضمامه في موسم 2018.