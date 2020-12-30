شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية مسحة كهربا ويكشف موقف موسيماني من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق والتي خضع لها أمس، بعدما كان كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس لإصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية، فيما سبق وأعلن عبد الحفيظ مؤخراً سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

ويخوض فريق الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة بالأهلي فى تصريحات إعلامية، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي سوف يخضعون لمسحة طبية اليوم الأربعاء قبل بداية التدريبات الجماعيه؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة القادمة ، ويتخذ الجهاز الفني للأهلي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي يعود لقيادة تدريبات الكرة اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس، وتعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد المدير الفني لقيادة الفريق فنيا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حقق فيها الأحمر فوزا عريضا برباعية نظيفة.