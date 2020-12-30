شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: يجب على مصطفى محمد وضع مصلحة الزمالك في اعتباره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن إدارة النادي طالبت مصطفى محمد مهاجم الفريق بتأجيل رغبته في الإحتراف، والانتظار لما بعد أوليمبياد طوكيو 2021.

وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أنه ليس منطقياً أن يتم التنازل عن اللاعب ولا يوجد البديل، خاصة وأن الزمالك بحاجة إلى 3 مهاجمين في مركزه، موضحاً أن المقابل المالي ليس السبب الرئيسي في رفض احتراف مصطفى محمد ولكن الحاجة الفنية.

وشدد أشرف قاسم، أن الزمالك يعي حلم اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في أحد الدوريات الكبرى لكن هناك مسئولية مشتركة، ويجب على اللاعب أن يضع مصلحة النادي في اعتباره خاصة وأن تأجيل الاحتراف إلى ما بعد بطولة أولمبياد طوكيو أمر سيكون عامل إيجابي له بتوفير أكثر من عرض من أندية أوروبية ربما تكون أكبر.