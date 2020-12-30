شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دائمة لمتابعة ملف لاعبي فريق الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي. حيث قررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود و التعاقدات و أي أمر يخص لاعبي فريق الكرة. ويأتي هذا القرار للتأكيد على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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