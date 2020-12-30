شكرا لقرائتكم خبر عن «قنديل» و«مرجان» يمثلان الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النادي الأهلي حضور كلًا من طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، ممثلين عن الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة اليوم، والذي يجري مع رؤساء الأندية؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالمسابقات الكروية وشروط القيد والإجراءات الاحترازية.
ويقوم كلٌّ من؛ طارق قنديل ومحمد مرجان، بشرح وجهة نظر النادي في الملفات المطروحة في الاجتماع بما يخدم الصالح العام للكرة المصرية.
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