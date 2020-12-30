شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» يتحدث عن ترتيبات وصول فريق «سوينديب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين؛ استعدادا لمواجهة الإياب التي تقام يوم ٥ يناير المقبل.
وأضاف: «سوينديب يصل يوم ١ أو ٢ يناير المقبل، حيث ننتظر تأكيدا من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائي لوصوله إلى القاهرة.
وفاز الأهلي ذهابا على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج لاعب الفريق في مستهل رحلة الفريق الدفاع عن لقبه الإفريقي.
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