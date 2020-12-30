شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعود لقيادة تدريبات الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يعود لقيادة تدريبات الكرة اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس.
وتعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد المدير الفني لقيادة الفريق فنيا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حقق فيها الفريق فوزا عريضا برباعية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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