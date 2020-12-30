شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية مسحة «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق والتي خضع لها أمس.

وكان كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن «عبدالحفيظ» أعلن مؤخرًا سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس كورونا.