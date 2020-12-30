شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين العضو الثالث بلجنة إدارة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدر قرار الشباب والرياضة بتعيين اللواء المستشار سامي صبحي كعضو ثالث في اللجنة المعينة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك في ضوء لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك.

وينضم العضو الثالث للجنة للقيام بمهامه مع كل من اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، والمستشار هشام إبراهيم، وتعمل اللجنة على إدارة شؤون نادى الزمالك خلال الفترة الفترة المقبلة

جدير بالذكر أن المستشار سامي صبحي مترى شغل منصب مساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى بخلاف تقلده العديد من المناصب الإشرافية رفيعة المستوى.