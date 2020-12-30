شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال 2021.. هل يكرر منتخب «رجال اليد» إنجاز 2001؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل، ويقام المونديال لأول مرة بمشاركة 32 منتخبًا من كافة دول العالم، وتقع مصر في المجموعة السابعة برفقة كل من السويد والتشيك وتشيلي.

وعادة عندما تتقدم دولة لاستضافة حدث دولي كبير، فإن جزء من الأمل أن يكون فريقها قادرًا على تقديم عرض قوي في البطولة، وبالنظر إلى نتائج المنتخب المصري للرجال على مدار السنوات الماضية وملاحظة تطور مستواهم، فقد يصبح عام 2021 تتويجًا لمجهوداتهم طوال الفترة الماضية.

إذ حصل منتخب مصر في بطولة العالم السابقة على أفضل ترتيب له منذ ما يقرب من 20 عام، عندما احتل المركز الثامن وكان الأفضل على الإطلاق هو المركز الرابع عام 2001 في فرنسا، وكانت مصر ضمن المراكز العشرة الأولى في بطولات العالم الثلاث المتتالية قبل ذلك.

وقد أدى ظهور جيل جديد من اللاعبين إلى تحسين النتائج، ويبدو أن مزيج الشباب والخبرة في طريقه الصحيح، ففي عام 2015 ظهر يحيى الدرع لأول مرة وعمره 19 عام، وفي فرنسا 2017 ظهر يحيى خالد لأول مرة، وتم اختيار الثنائي في تشكيل الأفضل لبطولة إفريقيا 2020.

وينضم إلى خالد والدرع كل من المخضرم على زين، الظهير الأيسر، ونجم نادي نيم الفرنسي محمد سند، الجناح الأيمن، وبذلك استطاع المنتخب المصري التتويج باللقب القاري وحجز مقعده في أولمبياد طوكيو 2021.

وضمن الإضافات الأخيرة لقائمة منتخب مصر، الثنائي المتوج بلقب مونديال الشباب 2019، النجم الدولي أحمد هشام دودو،صاحب لقب أفضل لاعب، وحسن وليد قداح، صاحب لقب هداف البطولة.

ويقود منتخب الفراعنة أحمد الأحمر، ظهير أيمن، الذي ظل ركيزة أساسية لسنوات عديدة، كما يتواجد كل من كريم هنداوي، ومحمد الطيار، في حراسة المرمى.

ويبقى السؤال هل حان الوقت الآن؟ هل يمكن لبطولة العالم على أرض مصر أن تكون فرصة عظيمة لتكرار إنجاز الفراعنة الأكبر والوصول إلى نصف النهائي؟