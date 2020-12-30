شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألق ثنائي الجزيرة مع سلة الأهلي.. أمين الصندوق يكشف تفاصيل الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رؤوف نور، أمين صندوق نادي الجزيرة، عن تفاصيل إنتقال ثنائي الفريق المنتقل حديثًا إلى النادي الأهلي، عمرو الجندي، وعمر طارق، الذين تألقا أمس في مباراة نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد والتي انتهت بفوز المادر الأحمر بلقب دوري مرتبط السلة.

وقال نور: في البداية أرسل الأهلي طلب لضم الثنائي إلى صفوفه بداية من الموسم الحالي، وتم تكليفي من مجلس إدارة الجزيرة للتفاوض مع الأهلي.

وأكد نور أن الصفقة كادت أن تتعثر بسبب تدخل الزمالك في المفاوضات لضم اللاعب، وهو ما جعل الأهلي ان يبادر بسرعة إتمام الصفقة، وتدخل خالد الدرندلي أمين الصندوق، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لحسم الصفقة لصالح المارد الأحمر.

وتابع: تم الاتفاق على إنهاء الصفقة بمبلغ 11 مليون جنيه بجانب انتقال لاعب الأهلي أيمن شوكت، وتقسيط المبلغ إلى دفعتين الأولى 50% والثانية مقسطة على 8 شهور.

ومن جانبه أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، على احترام النادي الأهلي لنادي الجزيرة التي تربطه علاقات قوية على مستوى الإدارة مع النادي الأهلي، وأن المفاوضات لم يحدث خلالها أي عقبات وتمت بمنتهى السهولة، وأشكر إدارة نادي الجزيرة.