مصطفى محمد يقترب من الدوري الفرنسي.. الزمالك يجتمع مع وفد من سانت أتيان لإبرام الصفقة مقابل 4 مليون دولار

يحضر اليوم، الأربعاء، وفد من نادى سانت أتيان الفرنسى، من أجل عقد جلسة مع مسئولى نادى الزمالك بمقر النادى بميت عقبة، لمناقشة عرض شراء المهاجم الشاب مصطفى محمد، لاسيما وإن الفريق الفرنسى متمسكًا بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلاً عن رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى من بوابة سانت أتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، إنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة التنفيذية والفنية مع وفد النادى الفرنسى، لمناقشة العرض المقدم لشراء مصطفى محمد، لافتًا إلى إنه من المنتظر أن يعرض وفد سانت أتيان زيادة المقابل المادى للصفقة بشكل رسمى، بعدما تم إخطار مسئولو الزمالك بشكل شفوى بزيادة قيمة العرض لـ 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف، وهو العرض الذى لم يصل إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى حتى الأن.

تابع المصدر حديثه، مؤكدًا إن الزمالك مازال متمسكًا باستمرار مصطفى محمد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى بالموافقة على رحيله فى انتقالات يناير المقبل، خاصة وإن اللاعب يعد من الركائز الأساسية بالفريق، والعرض المقدم من النادى الفرنسى ضعيف من الناحية المادية، مشيرًا إلى إنه سيتم مناقشة الأمر مع وفد سانت أتيان وفى حالة زيادة المقابل المادى المعروض فى الصفقة سيتم دراسة الأمر من منظور أخر، وقد يتم الموافقة على احتراف اللاعب، خاصة وإنها رغبة مصطفى محمد.

فى الوقت ذاته، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادى رايو فايكانو الإسابنى، أحد المهتمين بضم مصطفى محمد، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، من أجل تعزيز هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

أضافت الصحيفة، أن النادى الإسباني سوف يواجه صعوبات كبيرة، للتعاقد مع مهاجم الزمالك، خاصة فى ظل مطالبة إدارة ناديه الحصول على مبلغ 4.5 مليون يورو، للسماح له بالرحيل، وهو مبلغ يفوق إمكانيات رايو فايكانو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصطفى محمد، ضمن 3 لاعبين مرشحين، لتدعيم هجوم رايو فايكانو، خلال انتقالات يناير، ولكن قد يتجه النادى للتعاقد مع مهاجم على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية، الحصول على خدمات مهاجم الزمالك، مثل جالطة سراى وفناربخشة من تركيا، سانت إتيان ونانت الفرنسيان وسبورتنج براجا البرتغالى.