منافس الأهلي في مونديال الأندية يريد بالوتيلي ضمن 4 صفقات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي تيجريس أونال المكسيكي والمتوج مؤخرًا بلقب كأس الكونكاكاف يستهدف التعاقد مع أربعة لاعبين على رأسهم النجم الإيطالي الدولي ماريو بالوتيلي.

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت، أن بطل المكسيك يريد التعاقد مع الرباعي ماريو بالوتيلي وأردا توران وأحمد موسى وتونسي سانابريا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن التعاقد مع بالوتيلي وتوران سيمثلان مهمة معقدة لبطل المكسيك في ظل ارتباط الثنائي بعقود مع فرقهما، على عكس صفقة أحمد موسى والتي ستكون مجانية بعد رحيله من صفوف النصر السعودي.

بطل كأس الكونكاكاف مؤخرًا سيواجه مهمة أيضًا حول إقناع نادي ريال بيتيس نحو التخلي عن خدمات مهاجمه أنطونيو سانابريا.

وكان فريق تيجيرس أونال المكسيكي توّج بلقب كأس الكونكاكاف مؤخرًا ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بداية من فبراير المقبل وحتى 11 من نفس الشهر.

ويعتبر بطل المكسيك منافس الأهلي المحتمل في دور ربع النهائي حيث سيواجه بطل أفريقيا أحد الثلاثي بطل الكونكاكاف أو بطل آسيا فريق أولسيان هيونداي الكوري الجنوبي أو الفائز من اللقاء الافتتاحي الدحيل القطري وأوكولاند سيتي النيوزيلندي.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية في 19 من الشهر المقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ، حيث صعد حتى الآن ستة فرق للبطولة العالمية وهم: بايرن ميونيخ بطل أوروبا - الأهلي بطل أفريقيا - أولسان هيونداي بطل آسيا - تيجيرس أونال بطل الكونكاكاف - أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا - الدحيل بطل الدوري القطري.

وينتظر المقعد السابع وهو بطل أمريكا الجنوبية حيث وصلت البطولة لدور نصف النهائي من خلال صعود كل من: بالميراس وسانتوس من البرازيلي وريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين.