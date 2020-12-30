عضو ثالث ينضم للجنة المؤقتة بالزمالك.. وقرار جديد بشأن التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين المستشار سامي صبحي متري عضوًا ثالثًا باللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وسيتواجد سامي صبحي في اللجنة المكونة من عماد عبد العزيز رئيس اللجنة وهشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة.

وتدرج سامي صبحي بالعمل في سلك القضاء العسكري حتى وصل لرتبة لواء، كما سبق له العمل مستشارًا بوزارة البيئة وتقليد من المناصب الإدارية المختلفة.

من جانبه، أعرب المستشار سامي صبحي أمين صندوق النادي عن سعادته بتكليف الوزارة مشددًا على سعيه مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ببذل أقصى جهد للعمل على كل الملفات المطلوبة منهم الفترة المقبلة.

وأكد صبحي على ثقته في تكاتف الجميع داخل النادي مع اللجنة الحالية والدعم المطلوب في هذه الفترة لتحقيق طموحات جماهير نادي الزمالك.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي.

وقررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود و التعاقدات وأي أمر يخص لاعبي فريق الكرة.

ويأتي هذا القرار للتأكيد على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية وجود محاولات من جانب إدارة النادي لتجديد عقود رباعي الفريق فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأخيرًا محمود عبد الرحيم "جنش".

وكان نادي الزمالك تفوق على سموحة يوم الإثنين الماضي بالفوز بهدفين دون رد ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث، في المقابل سيلعب الفريق الأبيض ضد إنبي يوم السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة.