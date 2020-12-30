عرض تركي مرتقب لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يرغب نادي جالاتا سراي التركي، بالتعاقد مع المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "sampiy10" التركية، فإن متصدر الدوري التركي يريد تريزيجيه لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وكشفت الصحيفة، أن رئيس نادي جالاتا سراي وعد بالتعاقد مع نجمين أجنبيان حيث لن ينتظر لليوم الأخير من الانتقالات لتدعيم الصفوف.

وسبق وأن دخل "تريزيجيه" ضمن اهتمامات جالاتا سراي عندما كان اللاعب في صفوف قاسم باشا قبل أن يقرر اللاعب الرحيل لأستون فيلا في صيف 2019.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 10 مباريات مع أستون فيلا خلال الموسم في مختلف البطولات المحلية ساهم من خلالها بهدفين دون أن يسجل.

جدير بالذكر أن "تريزيجيه" غائب عن أستون فيلا خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة حيث تواجد بدلاً منه أنور الغازي وبيرتراند تراوري.