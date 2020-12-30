اجتماع مرتقب بين الخطيب وموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء سيعقد جلسة مع مدرب الفريق بيتسو موسيماني من أجل الاستقرار على القائمة التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام في الدوحة بداية من الأول فبراير المقبل وحتى 11 من نفس الشهر.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب فيه الأخير من الأندية المشاركة في المونديال أن ترسل قوائمها قبل نهاية الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية وجود مفاوضات بين الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي من أجل التعاقد مع صاحب الـ29 الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو إلا أن الصفقة لم تتم وفقًا للبيان الذي أصدره الجانب الجنوب أفريقي بسبب خلافات مادية.

وكان الأهلي صعد للمرة السادسة في تاريخه لبطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتوج الفريق الأحمر باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام قرعة منافسات كأس العالم للأندية في 19 من الشهر المقبل في العاصمة السويسري زيوريخ، حيث من المحتمل أن يواجه الأهلي الفائز من لقاء الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، أو بطل آسيا فريق أولسيان هيونداي الكوري الجنوبي، أو بطل الكونكاكاف تيجريس المكسيكي.